Firari FETÖ hükümlüsü 8 polis yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç 8 polis, operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç komiser yardımcıları Turgay S., Murat K. baş polis Mahmut E. ile polis memurları Ahmet T., Ahmet A., Adem B. ve Muzaffer K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün gizli haberleşme programı `ByLock´ kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlüler, dün adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-10-27 09:57:27
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