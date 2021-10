Hastanede yangın ve KBRN tatbikatı

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde AFAD ekiplerinin de destek verdiği ve yaklaşık 50 personelin katıldığı yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı. Tatbikatta herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Yüreğir Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Nilgün Okutancan "Hazırlıklı olmak, felaketten kurtarır" dedi.

Afet, yangın ve kaza gibi durumlarda hastaların güvenliğinin sağlanması ve tedbirlerin nasıl alındığını gözlemlemek adına Yüreğir Devlet Hastanesi'nde, yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı. AFAD ve hastane yönetiminin organize ettiği tatbikata, yaklaşık 50 personel katıldı.

ELEKTRİK PANELİ ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Senaryo gereği, önce hastanenin ameliyathanesine yakın elektrik paneli odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede hastaneye intikal etti. Sağlık ekipleri de yangın alarmının devreye girmesiyle ameliyattaki hastayı nakil için hazırladı. Hasta, dakikalar içinde başka hastaneye nakledildi. Daha sonra bir fabrikadan kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, gerekli prosedürler uygulandıktan sonra tedavi altına alındı. Tatbikat, başarıyla sonlandırıldı.

'HER AN HAZIRLIKLI OLMAK DURUMUNDAYIZ'

Yüreğir Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Nilgün Okutancan, tatbikat sırasında kendilerine destek veren AFAD ekiplerine teşekkür etti. Yangın senaryosu ile birlikte anında 'kırmızı kod' ilan edildiğini belirten Okutancan "Ameliyat olan vakayı, başka bir yere nakletme süreci önemlidir. Nasıl nakledildiğini göstermek istedik. Bunlar, en kritik yerlerdir. Daha sonra KBRN hastalarımızı teslim aldık. AFAD ekibinden arkadaşlarımız, burada görev aldılar. Son olarak 'yeşil kod' vererek tatbikatımızı sonlandırdık. Hastaneler afet gibi durumlarda kapanmayacak ve her an hazırlıklı olması gereken kurumlardır. Hastane olarak kendimizi bu tarz durumlara hazırlıyoruz. Sivil savunma birimi olarak eğitimlerimizi de veriyoruz. Hazırlıklı olmak, felaketten kurtarır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2021-10-27 09:59:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.