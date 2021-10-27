Adana'da tarihi eser operasyonu

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Adana'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 18 adet bronz sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesinde ikamet eden M.E. ve S.Ç. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine, adli makamlardan alınan karara istinaden şahısların kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 18 adet bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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