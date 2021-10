Çocukluk çağı sorunlarında geç kalmayın Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olan çocukların, bu durumun bir sonucu olarak hastalıklara karşı daha kırılgan olduklarını belirtti

Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, çocukluk çağında görülen sorunların tedavisinde geç kalınmaması gerektiğini bildirdi.

Dr. Ali Elbek, ‘çocukluk çağı’ olarak adlandırılan dönemin 016 yaş arasını kapsadığını, sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olan çocukların, bu durumun bir sonucu olarak hastalıklara karşı daha kırılgan olduklarını söyledi.

Bebeklik ve çocukluk çağı olarak kabul edilen 016 yaş arası dönemde ortaya çıkan ve cerrahi tedavi gerektiren sorunların genellikle doğumsal nedenlere dayandığını söyleyen Dr. Elbek, bunlardan en sık görülenler hakkında bilgiler verdi.



"Kasık fıtıkları"

Her yüz çocuktan ortalama ikisinde görülen kasık fıtığının zamanında müdahale edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen ciddi bir sağlık problemi olduğunu ifade eden Dr. Ali Elbek, “Fıtık, karın içindeki bir organın (bağırsaklar vb.) karın duvarından dışarı çıkmasıdır. Erkek çocuklarda ve prematüre doğumlarda daha sık görülür. Vakaların üçte birinde teşhis ilk 6 ayda konur. Çocuk ağladığı veya kendini zorladığı zaman kasıkta ya da torbada bir şişlik ile kendini belli eder. Kasık fıtığı, karın içi organların sıkışarak boğulması riskini engellemek için mümkün olan en kısa sürede ameliyat ile tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.



"İnmemiş testis"

Çocukluk çağında sık görülen bir diğer önemli sağlık probleminin de ‘inmemiş testis’ olduğunu anlatan Dr. Elbek, “Bu sorun, testislerin normalde bulunması gereken torbaların içine yerleşmemesi sonucu oluşur. Testisin torba dışında daha sıcak bir ortamda kalması, sperm yapımında bozulmaya veya ilerde kısırlığa yol açabilir. Yumurtaların zaman zaman torbanın yukarısına kaçması ise ‘utangaç testis’ olarak adlandırılır” diye konuştu.

Testislerin ilk 6 ayda kendiliğinden inme ihtimali bulunduğu için bu süre zarfında herhangi bir tedavi uygulanmadığını, sadece takip edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ali Elbek, sorun devam ederse inmeyen testislerin bebek 1 yaşına geldiğinde cerrahi olarak yumurta torbasına indirilmesi gerektiğini kaydetti.



"Peygamber sünneti"

Erkek çocukların dış cinsel organlarındaki bir gelişim bozukluğu olan ve halk arasında ‘peygamber sünneti’ olarak da adlandırılan Hipospadias sorunu ise penisin tepesinde olması gereken idrar deliğinin daha aşağıda bir yerde olması şeklinde tanımlandığını anlatan Dr. Ali Elbek, bu sorunun her 300 erkek bebek doğumunda 1 gibi yüksek sayılabilecek bir oranda görüldüğünü söyledi. Dr. Elbek, “Hipospadiasın tedavisi cerrahi müdahaledir. Pek çok hipospadias ameliyatında cerrah, eksik olan idrar kanalını onarmak için sünnet derisini kullanır. Bu nedenle çocuk, söz konusu sorun çözümlenmeden önce kesinlikle sünnet ettirilmemelidir. Ameliyat ise bebek 6 ayı doldurduktan sonraki her dönemde yapılabilir. Ancak 6. ay sonrası bezlenme döneminde iken yapılması hem cerrahi başarıyı artırır hem de gerek çocuk gerekse anne ve babanın daha rahat bir ameliyat sonrası iyileşme dönemi geçirmelerini sağlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.