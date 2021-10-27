Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de Mert Savcı ile dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tarı'nın cenazesi, Evci Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Tarı, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.Kahraman ÖZTÜRK/TUFANBEYLİ,(Adana),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Tufanbeyli Kahraman ÖZTÜRK

2021-10-27 15:58:34



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