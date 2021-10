Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli Adana’da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı

Adana’da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apart otelde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yaptığı takipte Orhan I. (39), kardeşi Ömer I. (32) ile arkadaşı Metin Y.’nin (32) apart otele gelen kişilere uyuşturucu madde sattığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi satmadıklarını, kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

