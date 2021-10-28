Meme kanserinde erken tanıya dikkat çektiler Seyhanlı kadınlardan “Pembe” etkinlik Kadınlar zumba yaptı, “Erken tanı” için uyardı

Adana’da Seyhan Belediyesi, 15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” etkinliklerinin devamı olan “Pembe Kurdele Takma Günü”nde gerçekleştirdiği “Pembe” etkinlikle kadınlarda en sık görülen meme kanserine dikkat çekip, farkındalık oluşturdu.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğünce Akkapı Tenis Kortunda gerçekleştirilen etkinlikte Pembe giyinen kadınlar zumba ile farkındalık oluşturdu. “Dünya Meme Sağlığı Günü” etkinliklerinin devamı olan ve her yıl 26 Ekim tarihinde meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen “Pembe Kurdele Takma Günü” dolayısıyla yapılan etkinliğe katılım yüksek oldu.



Dansfitness ile farkındalık

Seyhan Belediyesi’nin, kadınları meme kanseri ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla buluşturduğu etkinlikte dans ve fitness programı olan zumba yapıldı. Zumba yapan kadınlar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.



Meme kanserinde erken tanı çok önemli

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, “Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olabilen kanser türüdür. Meme Kanserinin teşhisinde erken tanı büyük önem taşıyor. Spor müdürlüğümüz tarafından farkındalık etkinliği gerçekleştirerek erken tanının önemine dikkat çekmeye çalıştık. Etkinliğe katılan Seyhanlı kadınlarımıza teşekkür ediyor ve tüm kadınlarımızın kontrollerini düzenli olarak yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu.

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