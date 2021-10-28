Murat Sancak’ın annesi vefat etti

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak’ın annesi Mahrube Sancak vefat etti.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

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