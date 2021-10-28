Limon bahçede kaldı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, para etmediği için ürünün bahçede kaldığını söyledi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçmiş yıllara göre limon ekim alanları genişlediğini ancak bu sene alıcı bulamadığı için limonun bahçede kaldığını söyledi.

Türkiye’nin limon ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Adana’da hasat sürüyor. Limonun verimi ise yüzleri güldürüyor. Ancak ihracatın olmaması nedeniyle limon bahçede kaldı.



"Ürün satılmıyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Türkiye’nin narenciyede önemli üretim merkezlerinden biri olan Çukurova Bölgesi’nde bu yıl çiftçimiz limondan verim aldı fakat ürününü satamıyor. Yurtdışında yeni pazarların olmaması bunun en büyük etkenlerinden biri. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen çiftçimiz özveriyle ekip, işlediği bahçelerinde hasada başlayamıyor çünkü ürününü satamıyor. Bir an önce yurtdışında yeni pazarlar bulunmalı ve limon çiftçimizin elinde kalmadan ihraç edilmelidir” diye konuştu.

Elektrik, mazot, gübre gibi girdi maliyetlerine gelen artışlardan dolayı çiftçilerin zor şartlarda üretim yaptığını belirten Doğan, “Ürünlerin satışında da sıkıntı yaşayan üreticilerimiz karpuz, soğan, yerfıstığı ve kapya biberde çok büyük zarar etti. Limonda da aynı durum yaşanıyor, çok geç kalmadan çiftçimize destek verilmelidir. limon fiyatları yükseldiğinde ihracat yasağı getiren hükümetimizin, limon dalında kaldığında da çiftçisine sahip çıkmasını bekliyoruz, acilen destekleme fiyat istikrar fonunun (DFİF ) bu yıl tekrardan çiftçimize ödenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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