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Başkan Murat Sancak´ın acı günü

DHA

Başkan Murat Sancak´ın acı günü


ADANA,(DHA)Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak´ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak´ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
Kulübün paylaşımında, Murat Sancak ve annesi Mahbube Sancak´ın fotoğrafına yer verilerek "Başımız sağ olsun" ifadesi kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-10-28 10:27:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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