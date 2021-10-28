Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK: 3-0



Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Sezgin Çınar (xx), Bersan Duran (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muric (xx)- Kaan (xx), (Dk. 64 Tarık x), Rassoul (xx), Tayyip (xx), Semih (xx), Gökhan (xx) (Dk. 73 Stambouli x), Belhanda (xxx) (Dk. 73 Balotelli x), Castro (xx) (Dk. 54 Sinan x), Metehan (xx) (Dk. 64 Yunus xx), Ezeh (xx), Assombalonga (xxx)

NİĞDE ANADOLU FK: Mertcan (xx) Ümit (xx) (Dk. 76 Hüseyin ?), Cumhur (xx), Berat (xx), Enes (xx) (Dk.76 Alperen ?), Atalay (xx), Mustafa (xx) (Dk. 56 Tayfun x), Atalay Gürel (xx) (Dk.70 Polat ?), Aykut (xx), Ferhat (xx), Murat (xx) (Dk.70 Recep ?)

GOLLER: Dk. 11 Belhanda, Dk. 69, Dk. 81 Assombalonga (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Castro, Belhanda, Ezeh (Adana Demirspor),

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur Mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK´nü 3-0 yendi. Mavi-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle kupada bir üst tura yükseldi.

11´inci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17´nci dakikada Niğde Anadolu FK´da topla buluşan Ümit, vakit kaybetmeden pasını Murat´a gönderdi. Murat kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

22´nci dakikada Adana Demirspor´da Castro´nun pasıyla buluşan Assombalonga, kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda düzgün vurdu ancak top kaleci Mertcan´dan oyun alanına geri döndü.

39´uncu dakikada Adana Demirspor´da sol kanattan atak geliştiren Kaan, ceza sahası içerisine orta açtı. Topa yükselen Assombalonga'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un üstünlüğüyle son buldu.

68´inci dakikada Adana Demirspor´da karambolde topla buluşan Yunus, sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

69´uncu dakikada Adana Demirspor´da sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahasında Assombalonga'yı gördü ve pasını çıkarttı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

81´inci dakikada köşe vuruşu kullanan Adana Demirspor´da kafa topuna yükselen Yunus, ceza sahası içinde kafa ile pasını Assombalonga'ya gönderdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

86´ncı dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh, düzgün vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

87´nci dakikada Adana Demirspor´da Balotelli, orta sahadan aldığı topu sürdü. Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Balotelli´nin şutunu kaleci Mertcan kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Adana Demirspor´un üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-10-28 22:52:02



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