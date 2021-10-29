Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar

Adana’da çaldıkları otomobil ile kaza yapınca parçalarını çalıp park halindeki kamyonete saklayıp, daha sonra gelip parçaları götüren 4 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Aziz K. (50) otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, söz konusu aracın sabah saat 06.00 sularında çalındığını belirledi.

Çalınan otomobilin izini süren polis ekipleri, otomobilin çalındıktan bir süre sonra Kozan Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobile çarptığını ve sürücülerin kaçtığını tespit etti. Otomobil sahibi Aziz K., otomobilinin yanına geldiğinde ses sistemi, akü ve bagaj kısmında bulunan cila makinesinin olmadığını ekiplere söyledi. Araçta parmak izi çalışması yapan ekipler, Emre D. (22) ve Coşkun A.’nın (37) izine ulaştı. Her iki şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesinde, hırsızlık olayını Zeki D. (21) ve Ekrem H. (25) ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Polislerin incelemesinde şüphelilerin kazadan sonra otomobili iterek kenara çektikleri, otomobilden söktükleri parçaları da yine kaza yaptıkları bölgedeki park halinde bulunan bir kamyonetin kasasına gizleyip kaçtıkları, bir süre sonra olay yerine gelerek parçaları alıp kaçtıkları tespit edildi.

Olayın baş şüphelisi olan ve otomobili Coşkun A. ile çaldığı öne sürülen Emre D. ifadesinde, “Tesadüfen bölgeden geçerken Ekrem’i gördüm, kaza yapmışlardı. Benden de yardım istediler. Ben de yardım ettim. Olayla hiçbir alakam yok” dediği öğrenildi.

Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Coşkun A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

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