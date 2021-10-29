Türk bayraklı tişörtler giyerek müşterileri karşıladılar

Adana’da bir kebapçıda çalışanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayraklı tişörtler giyerek müşterileri karşıladı.

Adana’daki Cihangir Kebap’ın sahibi Cihangir Korkmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bütün çalışanlarına Türk bayraklı tişört aldı. Kebapçıya gelen müşterileri çalışanlar Türk bayraklı tişörtlerle karşılarken, müşterilere Türk Bayrağı da hediye edildi.

Cihangir Korkmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünü kutlayarak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün de bütün çalışanlarım Türk bayraklı tişörtler giyerek müşterileri karşılıyor. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta” dedi.

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