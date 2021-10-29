Adana'da orman yangını

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Uğur SELÇİK/ ALADAĞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları sarp arazi nedeniyle sadece havadan yapılabiliyor.

Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Uğur SELÇİK

2021-10-29 16:27:54



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