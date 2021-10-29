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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağ’da orman yangını

İHA

Aladağ’da orman yangını

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Aladağ ilçesine bağlı Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

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