Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, meşaleli yürüyüş ve Gülşen konseriyle kutlandı

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Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla meşaleli yürüyüş ve şarkıcı Gülşen’in konseriyle coşkuyla kutlandı.



Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP il teşkilatı ve yüzlerce vatandaş katıldı. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Uğur Mumcu Meydanı'nda son bulan yürüyüş yerini şarkıcı Gülşen’in verdiği konsere bıraktı. Yüzlerce vatandaşlar Gülşen’in konserinde büyük coşkuyla Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılını kutladı.

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