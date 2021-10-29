Adana'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda şarkıcı Gülşen, halk konseri verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP´li belediyeler, meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP il teşkilatı ve binlerce vatandaş katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş, Türk bayrağı ve meşalelerle bando takımı eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı´na kadar yürüdü. Meydanda son bulan yürüyüşün ardından şarkıcı Gülşen, vatandaşlara konser verdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-10-29 22:32:42
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