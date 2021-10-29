Adana'da orman yangını (2)

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7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi´nde saat 15.30´da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Aladağ ADANA,(DHA)

2021-10-29 22:44:46



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