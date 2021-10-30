Adana´da firarilere şafak operasyonu

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan firarilerin yakalanması için bugün sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan firarinin adreslerini belirledi. Ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-10-30 08:07:54



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