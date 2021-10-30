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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgili, pazar esnafı ve vatandaşlar bir araya geldi

İHA

Başkan Bilgili, pazar esnafı ve vatandaşlar bir araya geldi

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, partililer ile birlikte ilçede kurulan cuma pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Pazarcı esnafının sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Bilgili, son aylarda yaşanan fiyat artışlarını kendisine aktaran esnaf ve vatandaşlara Türkiye üzerinde oynan küresel oyunun yakın zamanda sona ereceğini ifade ederek birlik ve beraberlik içinde yeniden ekonomik refaha ulaşılacağını kaydetti.
Başkan Yusuf Bilgili, pazarcı esnafı ziyaretinde vatandaşları da sahada dinledi. Kozan’ın yöresel ürün çeşidinin yoğun olması ve Kozan’da ürünlerin bahçelerden sofralara kolay bir şekilde ulaşmasının esnafı da vatandaşı da memnun ettiğini kaydetti.
Esnafa ve vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Başkan Yusuf Bilgili, Kozan’da üreticilerin daha çok üretmesi ve vatandaşın ürünlere daha kolay ulaşması için çalışmaların sürdüğünü, Ak Parti hükümetinin bu konuda yeni projeler ile vatandaşın karşında olacağını söyledi.
Esnaflar sorunlarını Başkan Bilgili’ye iletirken fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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