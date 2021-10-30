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24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polisin uyuşturucu yakalamaktan ödül aldığı ortaya çıktı

İHA

24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polisin uyuşturucu yakalamaktan ödül aldığı ortaya çıktı

Konya’da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis memurunun, Adana’da uyuşturucu yakalamaktan ödül alan C.A. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde KonyaAdana karayolu üzerinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, uyuşturucu nakli yapan kanalların deşifresine yönelik olarak, KonyaAdana yolu üzeri Tatlıcak Tesisleri önünde uygulama noktası oluşturuldu. Ekiplerin uygulama yaptığı sırada kontrol noktasına giren 07 MSP 74 plakalı araç durduruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru C.A.’nın kullandığı araç, kimlik tespiti yapıldığı sırada uygulama noktasında görevli polis memuru Y.N.’ye çarparak yaralanmasına sebep oldu ve kaçmaya başladı.

Araç, KonyaAdana karayolunun 60. kilometresinde başka bir araca çarparak durdu.
Polis ekipleri tarafından sürücü C.A. ve eşi N.A. yakalandı. Şüpheli C.A. polislere de saldırmaya çalışırken polis memurları S.Ş. sağ el parmağından, Ö.C. ise belinden yaralandı. Polis ekiplerinin kontrollerinde 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli C.A. ve eşi N.A. adliyeye sevk edildi.

Ödüllü polis
Adana Emniyet Müdürlüğünde C.A.’nın 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir aracı meslektaşı İ.Y. ile uzun uğraşlar sonucu yakalamalarından ötürü dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' verildiği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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