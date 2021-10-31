Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

ADANA, (DHA)ADANALI oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana´dan İstanbul´a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, "Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk" ifadesini kullandı.
Bir süre kaldığı Adana´dan İstanbul´a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve `yıldırım çarptı´ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel´in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.DHA-Magazin Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-10-31 17:54:23
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