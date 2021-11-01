Giysi dolabından eroin çıkan torbacı tutuklandı



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Yılmaz K.´nin (43), evine düzenlenen operasyonda giysi dolabında 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Yılmaz K.´nin adresine baskın düzenledi. Operasyonda Yılmaz K. ile eşi Gülistan K. (40) yakalandı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki giysi dolabında 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Yılmaz K.´nin, emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Onu, oraya kim koydu bilmiyorum ama bize ait değil" dediği belirtildi.

Şüphelinin 9 aylık hamile eşi Gülistan K. ise, "O paket bize ait değil. Tanımadığımız biri getirip bıraktı" savunmasını yaptı. Gülistan K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Yılmaz K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-01 10:54:14



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