Adanaspor- Altınordu: 1-0

Yusuf KANTARLIADANA, (DHA) -
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xxx), Mehmet Şengül (xx), Mehmet Kapluhan (xx)
ADANASPOR: Karacic (xx)Evren (xx), Roche (xx)(Dk.38 Benasser (xx), Muhammet (xx),Donkor (xx), Uğurcan (xxx), Cem (xx)(Dk.71 Orkan (x), Bruns (xx), Fıratcan (xx), Samed (xx)(Dk.70 Ahmethan (x), Ozegovic (xx)(Dk.90+5 Tetteh (?),
ALTINORDU: Ali Emre (xx)Volkan (xx), Rıdvan (xx), Yusuf (xx), Metehan (xx), Ahmet İlhan(xx)(Dk.75Anıl (?), Recep (xx)(Dk.75 Sami (?), Kürşad (xx)(Dk.90 Burak (?), Furkan (xx)(Dk.67 Feytullah (x) , Hüsamettin (xx), Ahmet (xx)(Dk.67 Enis (xx)
GOLLER: Dk.89 Uğurcan (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Metehan, Enis (Altınordu)
Spor Toto 1´inci Lig´in 11´inci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
7´nci dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic, ceza sahası içerisine girdi. Ozegovic, kaleci Emre´yi de geçti ancak hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.
14´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor´da Muhammet, ceza sahası içerisine topu ortaladı. Altınordu defansına çarpan topla buluşan Ozegovic´in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19´uncu dakikada Adanaspor´da sağ kanattan atak geliştiren Fıratcan, ceza sahası içerisine ortaladı. Ozegovic´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36´ncı dakikada Altınordu´da atak geliştiren Ahmet, sağındaki Hüsamettin´e pasını gönderdi. Hüsamettin´in şutunda kaleci Karacic, gole izin vermedi.
42´nci dakikada Altınordu´da frikik kullanan Ahmet´in vuruşunda kaleci Karacic, topu kornere çeldi.
45´inci dakikada Adanaspor´da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic´in şutunda kaleci Ali topu çeldi.
51´nci dakikada Altınordu´da Recep´in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58´inci dakikada Altınordu´da ceza sahası dışında topla buluşan Kürsad, kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak top kaleci Karacic´den oyun alanına geri döndü.
73´üncü dakikada Altınordu´da Hüsamettin´in sağ kanattan açtığı ortada top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
79´uncu dakikada Altınordu´nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu gönderdi. Kaleci Karacic´den seken topu defans kornere çeldi.
86´ncı dakikada Adanaspor´da topla buluşan Ozegovic´in vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.
89´uncu dakikada Adanaspor´un kullandığı serbest vuruş kaleci Ali´den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında 89´uncu dakikada Uğurcan'ın kaydettiği golle 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-11-01 22:08:58
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