Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altınordu: 0

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– Spor Toto 1. Lig’in 11’inci haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Altınordu’yu 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic ceza sahası içerisine doğru girdi. Ozegovic önce kaleci Emre’yi geçti. Ancak Ozegovic hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor’da Muhammet, ceza sahası içerisine ortasını açtı. Ozegovic’in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

36. dakikada Altınordu’da Ahmet, sağındaki Hüsamettin’e pasını gönderdi. Hüsamettin’in şutunda Karacic topu kurtararak kalesine gole kapattı.

45. dakikada Adanaspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ali topu çelmeyi başardı.

51. dakikada Altınordu’da ceza sahası önünde topla buluşan Recep Aydın bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Altınordu’da topla buluşan Kürşad’ın şutunda top kaleci Karacic’den oyun alanına döndü.

73. dakikada Altınordu’da Hüsamettin sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi. Top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada Altınordu’nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti. Kaleci Karacic’ten seken topu defans kornere çeldi.

86. dakikada Adanaspor’da atağında topla buluşan Ozegovic önünü boşaltıp ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Adanaspor’un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali’den döndü. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mehmet Şengül xx, Mehmet Kapluhan xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Roche x (Bennasser dk. 38 xx), Uğurca xx, Bruns xx, Cem xx (Orkan Çınar dk. 71 x), Muhammet xx, Samet Ali xx (Ahmethan Köse dk. 70 x), Ozegovic xx (Tetteh dk. 90+5 ?), Fıratcan xx

Yedekler: Burak Çapkın, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Volkan xx, Yusuf xx, Ahmet İlhan xx (Anıl Arıcıoğlu dk. 75 x), Metehan xx, Kürşad Sürmeli xx (Burak İnce dk. 90 ?), Recep xx (Sami Satılmış dk. 75 x), Furkan xx (Feyttullah Gürlük dk. 67 x), Ahmet Dereli xx (Enis Destan dk. 67 x), Hüsamettin xx

Yedekler: Emirhan Emir, Muzaffer Kocaer, Kenan Fakılı, Rahmi Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Uğurcan (dk. 88) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Metehan Yılmaz, Enis Destan (Altınordu)

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