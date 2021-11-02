Adana’da nesli tükenmekte olan "Türk semenderi" bulundu

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Adana’nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özdemir adlı vatandaş, evinin yakınlarında nesli tükenmekte olan Türk semenderi buldu. Semenderi bir kutu içerisine koyan Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı İlçe Müdürlüğünü aradı.

Görevliler ise Mustafa Özdemir’in adresine gelerek sarı semenderi teslim alacaklarını bildirdi.

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