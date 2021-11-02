Seyhan Belediye Meclisinde bütçe tartışması

Seyhan Belediye Meclisi kasım ayı çalışmaları, kabul edilen 2022 bütçesi tartışmalarıyla başladı.

Seyhan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kâtipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz’ın divanda yerini almasıyla açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar ve AK Parti'li Mustafa Kemal Tunç eleştiriler yöneltti. Müdürlüklerin bütçeleri üzerinde görüşler bildirdiler.

CHP Grup Başkan Vekili Güngör Geçer, belediye bütçelerinin nüfusa göre belirlendiğini belirterek, ”Seyhan gibi yoğun göç alan belediyeler Suriyeli ve Afganlıkların gelip ikamet etmeleri hesaplanamamakta bu da yatırım ve hizmetleri olumsuz etkilemektedir. Bütçe çalışmalarına başlarken 8600 olan Doların bütçe çalışmaları sonlandırırken bir ay içinde 9600 olması bütçenin azalması anlamına gelmektedir” dedi.

Toplam 9 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisinde konuşmaların uzun sürmesi nedeniyle bir madde görüşüldü.

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