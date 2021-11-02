2 haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da iki haftadır haber alınamayan Ömer Fehmi Karaçor (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi´ndeki teki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor, iki haftadır çalıştığı lokantaya gitmedi. Yıllar önce eşinden ayrılan Karaçor´a mesai arkadaşları, telefonla ulaşamadı. Dün saat 16.30 sıralarında da Karaçor´un komşuları, evin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Karaçor´un evinin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çağırılan çilingirle kapısı açılıp girilen evde Karaçor´un cansız bedeni bulundu.
Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü belirlenen, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Ömer Fehmi Karaçor´un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-02 10:04:49
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