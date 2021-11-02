Bıçakladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı, köpekler kovalayınca polise yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Emre Kocaman (26), ormanda alkol aldığı arkadaşı Bilal Duman´ı (34), kız arkadaşı hakkında konuştuğu iddiasıyla yaraladı. Arkadaşını hastaneye götürüp kaçan Kocaman, olayın yaşandığı bölgede sokak köpeklerinden kaçarken polise yakalandı.
Olay, 24 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi´nde meydana geldi. Emre Kocaman yanına arkadaşı Bilal Duman´ı da alarak otomobille ormana gitti. Burada içki içerken Bilal Duman, Kocaman´ın kız arkadaşı hakkında konuşunca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Emre Kocaman, arkadaşını 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Duman'ı otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi´ne yakın bir yerde yol kenarına bırakan Kocaman, bölgeden uzaklaştı. Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Bilal Duman, ameliyata alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaman´ın peşine düştü. Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen Emre Kocaman´ın aracı, yol kenarında terk edilmiş bulundu. Polis ekipleri çevrede arama yaparken sokak köpeklerinin kovaladığı Kocaman´ı yakaladı.
`ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM´ DEDİ, TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Kocaman´ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Kocaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilal Duman´ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-02 10:37:03
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