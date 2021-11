Hız yaptığı motosikletiyle kazada ölen Vedat´ı arkadaşı 'Canını yolda mı buldun' diye uyarmış

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)İSTANBUL'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle aşırı hız nedeniyle kaza yapıp hayatını kaybettiği anlar kaskının kamerasına yansıyan Vedat Aydın´ı (28) bir süre önce yine hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan Efe Erkut, "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" diye uyardı, Aydın ise arkadaşına "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" diye karşılık verdi.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

'YAVAŞ SÜR OĞLUM'

Aydın´ın temmuz ayında motosikletiyle hız yaparken paylaştığı başka bir görüntüyü izleyen Adanalı arkadaşı Efe Erkut tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Erkut, paylaşımında "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" yazdığı, Aydın´ın ise arkadaşına "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" şeklinde cevap verdiği görüldü. Aydın´ın ölümünün ardından yazışmalarını paylaşan Erkut, "Mekanın cennet olsun dostum. Motor sevdan seni bizden çok erken ayırdı kardeşim" diye not düştü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

