Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı kapılarını açtı Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuar, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Adana’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı, 150 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, oda ve borsaların katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Adana SeraBahçe 14. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış töreni TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı’nda yapıldı.

Açılışa katılan Adana Valisi Süleyman Elban, tarımın kent ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, “Sadece ortamın kirlenmesi değil, aynı zamanda gıdanın temelini oluşturan tarım ürünlerinin üretildiği alanların da maalesef çok ciddi tehdit altında olduğunu gördük. Dolayısıyla birinci iş, hem gıda güvenliği hem sanayi için ama her şeyden önce yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde mutlak suretle yeni hassasiyetlere uygun olarak biz de tarımla ilgili olacak tüm planlamalarımızı yapmak zorundayız. İklim değişikliğine uygun olarak artık biz de doğru tarım, sulama ve işleme tekniklerini kullanmak zorundayız. Gıda güvenliği açısından bunu yapma mecburiyetimiz var. Bunları yaparsak hem daha çok ürün elde etmiş hem daha az maliyete katlanmış hem de kendi gıdamızı, ülkemizin de gıdasını ve güvenliğini garantiye almış oluruz. Bu tür fuarlar da inşallah bu söylediğimiz amaca hizmet eder diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Çukurova’nın dünyanın en önemli üç ovasından biri olduğuna dikkat çekerek, “Adana bir dönem Türkiye'nin incisi, sanayide, ülkenin kalkınmasına katkı sunan bir kentken bir dönem durağanlık yaşadı. Şimdi durağanlığı atlatıp tekrar kalkınmasının mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye'nin en önemli 3 ovasından 1'i Adana'da tarım olmazsa olmaz. Adana'da muz, ejder meyvesi gibi birçok çeşitliliğin olması bizi mutlu ediyor. Bin bir güçlükle yetişen ürünlerin tarlada kalması bizleri üzüyor. Ümit ediyorum komşularla ilişkiler yeniden düzelir ve hiçbir ürün tarlada kalmaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Kentte 150 katılımcıyla kapılarını açan fuarı yerli ve yabancı alım heyetleri ziyaret edecek.

Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuar, 6 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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