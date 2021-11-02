Adanaspor tribününde evlilik teklifi

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Adanaspor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi yaptı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu’yu ağırladı. Turuncubeyazlı ekibin 10 kazandığı maçta Zeynel Can Koğa, hayatını birleştirmek istediği İlknur Zeybek’e evlilik teklifi yaptı.

İlknur ise Zeynel Can’ın teklifine ‘evet’ yanıtını verdi.

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