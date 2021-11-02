Türk Diyanet Vakıf-Sen Adana Şube Başkanı Aktaş Covid-19'dan hayatını kaybetti

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Adana İl Müftülüğünde görev yapan aynı zamanda Türk Diyanet VakıfSen Adana Şube Başkanı Talha Aktaş Covid19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

Adana İl Müftülüğü personeli ve Türk Diyanet Vakıf Sen Adana Şube Başkanı Talha Aktaş, bir süre önce yakalandığı Covid19 hastalığını nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bugün yapılan müdahalelere rağmen Aktaş, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Talha Aktaş’ın cenazesi 2 Kasım Salı günü ikindi namazı sonrasında Kabasakal Mezarlığına defnedilecek.

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