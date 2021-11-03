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Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Adanalı girişimcinin çamaşır ipinde başlayan kuru hurma üretme hayali mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan Hamza Kılıçkaya'nın ürettiği kuru hurmalara, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor

İHA

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Adanalı girişimcinin çamaşır ipinde başlayan kuru hurma üretme hayali mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan Hamza Kılıçkaya'nın ürettiği kuru hurmalara, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Hamza Kılıçkaya’nın çamaşır ipinde denemek için kuruttuğu cennet hurması bir mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan girişimcinin ürettiği kuru hurmalara, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor.
5 yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı. Taleplerin artması üzerine Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki işini komşuları ile bölüşerek yapmak isteyen Kılıçkaya, şimdi mahalledeki 100 kadına iş imkanı sunarak mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü.
Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.
Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, “Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş çıktı. Kışın boşta kalmıyoruz. Bize de iş imkanı oldu” diye konuştu.
10 komşu kadın ile sipariş almaya başladığını anlatan Hamza Kılıçkaya, “5 yıl önce çamaşır ipinde başlayan hayalimiz bir mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Kozan’da hurma kurutma sektöründe her yıl aşama aşama gelişti. Bu yıl 5. bölümü kurduk evimizin önüne ve bu sürede üreten kadınlarımızın desteği ile büyüdük markalaştık. 5 yıl önce 10 kişiydik ve toplamaya ben de gidiyordum. Şu an burada 100 kişi çalışıyor ve bahçede ayrıca toplama ekibimiz var. Bu üretimi Kozan’ın markası yapmak istedik” dedi.
300 ton üretim hedefi ile kadınların yoğun bir mesai yaptığını kaydeden Kılıçkaya, “Her geçen yıl hurmaya ilgi artıyor. Her yer hurma bahçesi oldu. Hurma fidanları bile bulunmuyor. Boş arazi kalmıyor. Kuru hurma yeni bir sektör olmasına rağmen şu an siparişleri yetiştiremiyor. Sektör haline geldi ve herkes hurma kurutuyor. Siparişler yetişmediği için alım yapıyoruz" diye konuştu.
Kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını ifade eden Kılıçkaya "Hurma fiyatında bu sene yüzde 50 artış oldu. Toptan 4050 TL bandında satışı var perakende 80 TL’yi bulacak gibi görünüyor" diye konuştu.
Elif Yılmaz, 6 senedir burada çalıştığını söyleyerek, “Ev hanımıydım bir işe gitmiyordum. Şimdi burada çalışıyorum evime harçlığımı götürüyorum. Hepimizi çok güzel etkiledi. Tüm mahallenin kadınları bu işten çok memnun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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