Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor Dağıtım ve satış zincirine katılan son halka madeni yağ distribütörlerinden Kuşçuoğlu Madeni Yağlar’ın Adana’daki yeni tesisi oldu

Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye’nin en büyük, en yaygın madeni yağ dağıtım ve satış ağını büyüterek güçlendiriyor. Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış zincirine katılan son halka ise madeni yağ distribütörlerinden Kuşçuoğlu Madeni Yağlar’ın Adana’daki yeni tesisi oldu.

Petrol Ofisi’nin madeni yağlar distribütörü Kuşçuoğlu Madeni Yağlar’ın yeni tesisi, Adana’nın Sarıçam ilçesinde törenle hizmete açıldı. Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ve şirket yetkililerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eski milletvekillerinden Hulusi Güvel ile kamu ve iş dünyasının önemli temsilcileri katıldılar. Açılış töreninde konuşma yapan Zeydan Karalar ve Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’nın sanayi ve ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak, Kuşçuoğlu şirketinin bu alanlarda yaptığı katkının önemine değindiler.



“Pandemiye karşın liderliğimizi geliştirerek sürdürdük”

Açılış töreninde konuşan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “PETDER’in 2020 yılı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı verilerine bakıldığında; Petrol Ofisi’nin iki alandaki liderliğini, pandemi koşullarına rağmen pazarın da üzerinde büyüyerek sürdürdüğü görülmektedir. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010’dan bu yana üstlendiğimiz liderliğimizi, 2020’de pazar payımızı yüzde 30.5’e ulaştırarak 11’inci yılına taşıdık. Madeni yağlar pazarında ise 2019’da eriştiğimiz liderliğimizi, 2020’de ulaştığımız yüzde 29.1’lik payla daha da güçlendirerek sürdürdük. Bu alanda geçtiğimiz yıl toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaştık ve 4 kıtada 33 ülkeye 10 bin tonun üzerinde madeni yağ ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



"400'ü aşkın ürün gamımız ile ileri teknolojili çözümler sunuyoruz"

Pandemi koşullarına karşın elde edilen başarının altında yatan birkaç temel faktöre değinen Gürsu, “İlki; elbette Petrol Ofisi’nin büyüklüğü, marka gücü. Petrol Ofisi olarak akaryakıt sektörünün de geleneksel lideriyiz, çok önemli bir alt yapıya sahibiz ve Türkiye’nin en büyük ilk 5 şirketinden biriyiz. İkinci temel faktör ise; Petrol Ofisi’nin, madeni yağ alanındaki güçlü konumu. Kocaeli'ndeki fabrikamızda yıllık 140 bin ton üretim ve 66 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. Türkiye ve bölgesinin en gelişmiş merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi POTEM’de, Petrol Ofisi'nin yanı sıra resmi kurumlar başta olmak üzere tüm sektöre hizmet veriyoruz. Binek araçlar için Maxima ve ağır ticari araçlar için Maximus olmak üzere 400'ü aşkın ürün gamımız ile Türkiye’nin madeni yağ ihtiyacının hemen hemen tamamına tek çatı altında ve ileri teknolojili çözümler sunuyoruz” diye konuştu.



"Yakaladığımız başarının anahtarı distribütörlerimizdir"

Sezgin Gürsu, başarıdaki en önemli faktörün 16 bin satış noktasıyla sahip oldukları güçlü dağıtım ağı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bu zincirin en önemli parçası ise müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en üst seviyede hizmet sunan değerli distribütörlerimizdir. Dolayısıyla yakaladığımız başarının anahtarı distribütörlerimizdir. İşte bugün de, elde ettiğimiz bu önemli başarıların ortaklarından biri olan Kuşçuoğlu Madeni Yağlar’ın attığı yeni bir adım, büyük ve güçlü dağıtım ağımızı perçinleyecek güzel bir açılış için buradayız. Kuşçuoğlu da, pandemiye karşın ülkemize, bu topraklara olan inançla bizler gibi yatırımlarını sürdürdü ve bugün bu güzel tesisi hep birlikte açıyoruz. Petrol Ofisi olarak madeni yağlar alanında elde ettiğimiz başarılardaki önemli katkılarından dolayı Mustafa Kuşçu nezdinde tüm Kuşçuoğlu Madeni Yağlar ailesine bir kez daha teşekkür ediyor, yeni tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



“Bölgemizdeki üretime, kalkınmaya destek verebilmekten mutluluk duyuyoruz”

Şirket olarak madeni yağ, akaryakıt, inşaat, beton ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu ise, “Amiral gemimiz her zaman madeni yağlar işimiz olmuştur. Bu açılışla birlikte Adana, Mersin ve Osmaniye’deki 3 madeni yağ depomuz, toplam 3.000 metrekarelik bir alana ve bin 200 tonluk da depolama kapasitesine ulaştık. Yeni tesisimiz ile birlikte güzel Adana’mızın başta otomotiv ve sanayi olmak üzere tüm madeni yağ ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermekten, bölgemizdeki üretime, kalkınmaya destek verebilmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Adana Sarıçam ilçesi, Yeni Mahalle, 6235 Sokak üzerinde kurulan tesis, kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

