Adana'da amatör futbol kulüplerine 207 bin TL yardım

Seyhan Belediyesi, ilçede faaliyetlerini sürdüren 38 amatör futbol kulübüne nakdi destekte bulundu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, amatör futbol kulüplerine toplamda 207 bin TL’lik yardım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amatör spor kulüplerine yardım töreni Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Spor yaşantımızın önemli bir parçası. Dijital teknoloji yüzünden çocuklarımız ve gençlerimiz eve kapandı. Gerek beden, gerek ruh sağlığı açısından çok önemli. Kötü alışkanlıklardan kurtaracak ana noktalardan bir tanesi. Günümüz dünyasında amatör kulüplerimizden yetişen çocuklarımız belli derecelere ulaştıkları zaman çok ciddi ekonomik değerler elde etme şansına sahipler” dedi.



“155 amatör spor kulübüne destek olacağız”

Sporcu yapan kişi sayısının artması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Akay, şöyle devam etti:

“Pandemi nedeniyle yaşanılan ekonomik sıkıntıya rağmen kulüplerimize yardımcı olmaya çalıştık. Ulaşım konusunda da kulüplerimizin destekçisi durumundayız. Başarılı kulüplerimizin de her zaman yanında yer alacağız. Futbolun ardından salon sporlarımıza da gereken desteği vereceğiz. Genel toplamda 155 spor kulübümüz yardımlarımızdan faydalanacak.”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a yaptığı destekten dolayı çiçek verip teşekkür eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ahmet Bozan, “Göreve geldiği ilk günden itibaren kulüplerimiz adına olan taleplerimize her zaman olumlu bakan başkanımıza camiamız adına teşekkür ediyoruz. Kendisi her zaman içimizden birisi gibi davrandı. Amatör sporun daha iyi noktaya gelebilmesi adına imkanlar dahilinde desteğini esirgemedi” diye konuştu.

