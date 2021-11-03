Adana'da 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Piste inen uçağın önüne çıktı, çok sayıda gözaltı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana polisi 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.