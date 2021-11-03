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ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada birinciliği Kleopatra’nın Aşkı teması ile Sema Arı, ikinciliği Yaşam Mücadelesi teması ile Demet Yavuzyiğit ve üçüncülüğü Silhouette of Nature teması ile İpek Çakır kazandı

İHA

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada birinciliği Kleopatra’nın Aşkı teması ile Sema Arı, ikinciliği Yaşam Mücadelesi teması ile Demet Yavuzyiğit ve üçüncülüğü Silhouette of Nature teması ile İpek Çakır kazandı

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 10'uncusu düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Adana Müzesi'nde (Eski Milli Mensucat Dokuma Fabrikası) gerçekleşti.
TİM Başkan Vekili & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, finalistlerin heyecanını paylaşarak duygularını dile getirdi. Kıvanç, “Bu akşam bizi bir arada tutan, müze olarak içinde bulunduğumuz ve tekstil hikayesini yazan mihenk taşlarından birisi olan bu mekan, Cumhuriyet tarihimizin ilk sanayi tesislerinden birisi Milli Mensucat Dokuma Fabrikasıdır. Tüketiciler gelecekte bizlerden neler istiyor olacaklar? Yüzde 61'i ihtiyaca göre ısıtan veya soğutan ürünler isteyecekler. Yüzde 46’sı kendisine özel tasarım ürünleri, yüzde 18’i renk değiştiren ürünler, yüzde 17’si aktive ve spor performansı analiz eden ürünler, yüzde 15’i sağlık sorunları teşhisinde destekleyen ürünler isteyecektir. Sevgili gençler; bu ürünleri bize sizler tasarlayacaksınız. Bizler de tam bu sebepten Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Tasarımın önemini ortaya koymak, geleceğin tasarımcı adaylarını belirlemek ve onları hızlandırmak, desteklemek ve bir an önce ihtiyaca karşılık verecek donanıma getirmek istiyoruz. Biz üretim yaptığımız fabrikaları büyütmek istiyoruz. Daha çok üretmek, istihdam sağlamak ve daha çok ihracat yapmak istiyoruz. Ama artık bunları yaparken dünyamıza ve canlılarımıza zarar vermek istemiyoruz. İstiyoruz ki dünyanın bilinçli tüketicileri bizim kumaşlarımızla üretilen giysilerimizi gönül rahatlığıyla giysin. İstiyoruz ki ruhumuza işlenmiş zengin kültürümüzün derinliklerinden süre gelen desenleri renkleri özümüzü kaybetmeden teknolojiyle tasarımı harmanlayıp tüm dünyayla paylaşalım. Az sonra sizlere sunacağımız tasarımların sahibi gençlerimizi işte bu hedeflerine ulaştırmak için destekliyoruz. Biz bu yarışmayı bu yıl 10. kez düzenliyoruz. Sizlerin destekleriyle de düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan'da yaptığı açıklamada, “Tekstil sektöründe bugün gelinen noktada ülkemizin verimli toprakları ve çalışkan insan kaynağı, ülkemizi Avrupa'nın ikinci, Dünyanın beşinci tekstil ihracatçısı konumuna getirmiştir. Günümüzde bu konumu korumak ve sıralamadaki yerimizi yükseltmek için, daha farklı yöntemler kullanmak gerekiyor. Artık fiziki üretim yapan dev fabrikaları kurmak yeterli değil. Yaşanan pandemi, iklim krizi orman yangınları ile artık tüketiciler ve Z kuşağı üretilen ürünlere çok farklı perspektiften bakıyor. Organik pamuk üretimi, karbonsuzlaştırma hamlesi, hızlı üretim ve tüketim gibi kavramlar yerine uzun ömürlü ürün tasarımı, sürdürülebilirlik gibi kavramlar öne çıkmıştır. Ülkemizin hem gençleri hem sanayicileri için çok içimize sinen bir işi 10 yıldır yapıyoruz. Her sene hem yarışmacı sayımız arıyor hem de bizim onları yüreklendirmek için sunmaya çalıştığımız ürünler artıyor. Bu sene yaşanan pandemi koşullarına rağmen 12 farklı üniversiteden 48 başvuru aldık. Finalistler 7 farklı üniversiteden çıktı. Bu yıl katılım sağlayan bütün üniversitelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya katılan gençlerin saygıdeğer hocalarına hürmetlerimi sunuyorum. Lütfen öğrencilerinizi bu yarışmaya katılması için yüreklendirin. Onların gencecik fikirlerine ihtiyaç duyduğumuzu anlatın. Yarışmayı düzenleyen ekibe, yarışma yürütme kuruluna, TİM’e, yarışmayı destekleyen Ticaret Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
TİM Başkanı İsmail Gülle “10.su gerçekleştirilen ve başından beri de içinde olduğum bu değerli yarışma vesilesiyle, biraz önce öğrendim Cumhuriyet kadar eski bu binada gençlerimiz adına yapılan bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geçen ay ihracat rakamımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatı oldu: 20,8 milyar dolar. İhracatçılarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bize bu gururu yaşatan ihracatçılarımız, dünyanın son derece kötü döneminde ülkemizdeki ekonominin bütün parametrelerin etkilendiği ortamda bizlere her ay mutlu ve güzel haberler verdiler, bizleri hep umutlu tuttular, üretmeye devam ettiler. Ben bu aileyi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Sadece tekstil sektöründe değil gençlerimizi tüm sektörlerin içine katmak için sizden çok şey bekleniyor. İnanıyoruz ki sizler bu beklentilerin daha fazlasını yapacaksınız” diyerek gençlere seslendi. Gülle, “2023 yılında 250 milyar dolarlık bir hedef var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminiz ve biliyoruz. Daha fazlasını yapacak olanlar sizlersiniz. Bu yarışma vesilesiyle katılımlarınıza, emeklerinize, üniversite hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gençler hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Siz aslında buraya katılarak, cesaret göstererek, fikirlerinizi buraya göndermek cesareti gösterdiğiniz andan itibaren kazandınız zaten Kazanmaya da devam edeceksiniz. Önünüzde çok büyük umutlar ve gelecek var.” açıklamalarında bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Tekstil aslında çok daha değer verilmesi gereken bir sektör. 1980’lerden neredeyse 2000’li yıllara kadar Türkiye ihracatının önemli bölümünü tekstil ve inşaat oluşturuyordu. Tekstil Türkiye’de çok ciddi bir düzeye geldi. 1906 yılında kurulan fabrika ile Adana’da tekstilde önemli bir kenttir. Tekstil çok ciddi katma değer koyan, istihdama çok ciddi katkılar sağlayan bir sektördür. Ben tekstil deyince duygulanıyorum, her zaman tekstilcilerin yanlarındayım” dedi.
Adana Valisi Süleyman Elban ise, “Ne üretiyorsanız üretin, ürettiğiniz ürüne katma değer katıyorsanız o zaman daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Daha az malzemeyle daha çok para kazanıyorsunuz. Bu yarışmanın şöyle güzel bir tarafı var. Pamuk bizden, iplik kumaş bizden ancak buna esas katma değer oluşturan şey tasarım. Üniversitelerimizde ve iş dünyalarımızda, pırıl pırıl gençlerimiz yetiştiler. Çok iyi tasarımcılarımız var. Tekstil sektörünün üretmiş olduğu ürünlere çok ciddi değer katıyorlar. Bu ve benzeri yarışmaların daha çok artmasını, daha çok yarışmacının katılmasını, ödül verilmesini ve tekstil sektörünün gelişmesini diliyorum” diye konuştu.

10. kez heyecan dolu anlar yaşandı
Adana Eski Milli Mensucat Dokuma Fabrikası’nın atmosferi, 10 finalistin bin bir emekle tasarladığı kumaş defilesi ile birleşti. TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sponsor teşekkürlerinin ardından gecenin en heyecanlı anı yaşandı. Yarışmada birinciliği Kleopatra’nın Aşkı teması ile Sema Arı, ikinciliği Yaşam Mücadelesi teması ile Demet Yavuzyiğit ve üçüncülüğü Silhouette of Nature teması ile İpek Çakır kazandı.
Finalistler arasında dereceye layık görülen tasarımcılardan 1.’ye 50.000 TL yurtdışı eğitim ödülü ve öncesinde yabancı dil desteği, 2.’ye 40.000 TL, 3.’ye 30.000 TL para ödülü verilirken, dereceye girmeye hak kazanan tüm finalistlere Masaüstü Armürlü Dokuma Tezgahı ve öğrenim gördüğü üniversiteden birer öğretim üyesi ile birlikte 08 Şubat 2022 tarihinde Paris’te düzenlenecek Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılım sağlama hakkı sağlandı.

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