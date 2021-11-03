Adana´da milyonlarca liralık vurgun yapan tefecilik şebekesine operasyon: 18 gözaltı kararı (2)

16 GÖZALTI
Adana´da 165 kişiyi mağdur ederek 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 310 bin 800 TL değerinde 9 senet ve fotokopisi, borçlusu belli ancak rakamı boş bırakılmış 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 defter, 3 gram esrar, 2 tapu fotokopisi ele geçirildi. Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-03 13:21:08
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