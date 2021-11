Petrol Ofisi´nden Adana´da yeni madeni yağ tesisi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)AKARYAKIT ve madeni yağlar sektörünün önemli temsilcilerinden Petrol Ofisi, madeni yağ dağıtım ve satış ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adana´da madeni yağ distribütörlerinden Kuşçuoğlu Madeni Yağlar ile anlaşma yapan Petrol Ofisi, yeni tesisin açılışını yaptı. Kuşçuoğlu Madeni Yağlar´ın yeni tesisi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahallede gerçekleşti. Açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu, sektör temsilcileri, kamu ve iş dünyasının tanınan isimleri katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Petrol Ofisi ve Kuşçuoğlu ailesine yapılan yatırımdan dolayı teşekkür etti. Açılan yeni tesiste 30´a yakın kişinin istihdam edileceğini vurgulayan Karalar, belediye başkanı olarak bu tür işletmelerin açılmasıyla istihdamın artmasına çok mutlu olduklarını kaydetti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise kente bu tür yatırımların artması gerektiğini söyledi.10 BİN TONUN ÜZERİNDE MADENİ YAĞ İHRACATIAçılış töreninde konuşan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, Petrol Ofisi´nin PETDER´in "2020 Yılı Türkiye Madeni Yağlar ve Kimyasallar Pazarı" verilerine bakıldığında her iki alanda da liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. Madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010´da itibaren büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Gürsu "2020´de pazar payımızı yüzde 30,5´e ulaştırarak liderliğimizi 11´inci yılına taşıdık. Madeni yağlar pazarında ise 2020´de ulaştığımız yüzde 29,1´lik payla daha da güçlendik. Bu alanda geçtiğimiz yıl toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaştık ve 4 kıtada 33 ülkeye 10 bin tonun üzerinde madeni yağ ihracatı gerçekleştirdik" dedi.400´Ü AŞKIN ÜRÜN GAMIYLA İLERİ TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERPandemi koşullarına karşın elde edilen önemli başarının altında yatan birkaç temel faktör olduğunu söyleyen Gürsu, bunlardan ilkinin Petrol Ofisi´nin büyüklüğü, marka gücü ve Türkiye´nin en büyük ilk 5 şirketi arasında olması olduğunu söyledi. İkinci temel faktörün ise Petrol Ofisi´nin madeni yağ alanındaki güçlü konumu olduğunu dile getiren Gürsu "Kocaeli'deki fabrikamızda yıllık 140 bin ton üretim ve 66 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi POTEM´de, Petrol Ofisi'nin yanı sıra resmi kurumlar başta olmak üzere tüm sektöre hizmet veriyoruz. Binek araçlar için Maxima ve ağır ticari araçlar için Maximus olmak 400'ü aşkın ürün gamımız ile Türkiye´nin madeni yağ ihtiyacının hemen hemen tamamına tek çatı altında ve ileri teknolojili çözümler sunuyoruz" diye konuştu.`BAŞARININ ANAHTARI DİSTRİBÜTÖRLERİMİZDİR´16 bin satış noktasıyla çok güçlü bir dağıtım ağına sahip olduklarını hatırlatan Gürsu, elde edilen başarı zincirinin en önemli halkasının Bu zincirin en önemli parçası ise müşterilerine en üst seviyede hizmet sunan distribütörleri olduğunu kaydetti. Bu nedenle başarılarının anahtarı olarak distribütörleri gösteren Gürsu " İşte bugün de elde ettiğimiz bu önemli başarıların ortaklarından biri olan Kuşçuoğlu Madeni Yağlar´ın attığı yeni bir adımla büyük ve güçlü dağıtım ağımızı perçinleyecek güzel bir açılış yapmak için buradayız. Kuşçuoğlu da pandemiye karşın ülkemize, bu topraklara olan inançla bizler gibi yatırımlarını sürdürdü ve bugün bu güzel tesisi hep birlikte açıyoruz. Petrol Ofisi olarak madeni yağlar alanında elde ettiğimiz başarılardaki önemli katkılarından dolayı Mustafa Kuşçu nezdinde tüm Kuşçuoğlu Madeni Yağlar ailesine bir kez daha teşekkür ediyor, yeni tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.`BÖLGEMİZDEKİ KALKINMAYA DESTEK VERMEKTEN MUTLUYUZ´Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu ise şirket olarak amiral gemilerinin her zaman madeni yağlar işi olduğunu vurgulayarak "Bu açılışla birlikte Adana, Mersin ve Osmaniye´deki üç madeni yağ depomuz, toplam 3 bin metrekarelik bir alana ve 1200 tonluk da depolama kapasitesine ulaştık. Yeni tesisimiz ile birlikte güzel Adana´mızın başta otomotiv ve sanayi olmak üzere tüm madeni yağ ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermekten, bölgemizdeki üretime, kalkınmaya destek verebilmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından tesis, kurdele kesimi ile hizmete açıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK / ADANA, (DHA)

2021-11-03 13:48:04



