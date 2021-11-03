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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akay'ın adına sahte hesap açmışlar

İHA

Başkan Akay'ın adına sahte hesap açmışlar

Sosyal medya platformu Facebook’ta Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın adını taşıyan “mavi rozet”li sayfanın Başkan Akif Kemal Akay ile bir ilgisi olmadığı bildirildi.
Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin kurumsal ve Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay’ın sosyal medya hesaplarına 'mavi rozeti' alma konusunda başvurular yapılmış ancak bu süreç henüz sonuçlanmamıştır. 'Mavi rozet' taşıyan 'Akif Kemal Akay' sayfasından yapılan paylaşımların belediye başkanımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medya platformu Facebook’ta Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay adına mavi tik taşıyan sahte bir hesap tespit edilmiştir. Durumla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. '@akemalakay' adıyla açılan ve doğrulama onayı alan sayfanın sahte bir sayfa olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunar, sayfanın olası paylaşımlarının dikkate alınmamasını rica ederiz" denildi.

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