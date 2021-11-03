Kozan'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi, Develi Bulvarı Güneri yol kavşağında meydana gelen kazada, Selahattin Ağar’ın (34) kullandığı elektrikli bisiklet, Muhammet Oğuz Yağan yönetimindeki 01 ETY 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan ve çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine düşen Ayşe Araz (51) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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