Adanaspor’da Balıkesirspor mesaisi başladı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 12 puanla 13. sırada bulunan turuncubeyazlı ekip, deplasmanda Pazar günü karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

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