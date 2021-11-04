Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıl çalışmalarını anlattı

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, 5 Ocak Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında Adana Valiliği 100. Yıl Etkinlikleri komisyonuna bilgi verdi.

Mehmet Yürekli, 5 Ocak Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında çalışmalar üzerinde iki yıla yakın bir süredir emek harcadıklarını ifade etti. Yürekli, çalışmalarını geçtiğimiz 7 Ekim günü Vali Süleyman Elban’a anlattıklarını hatırlattı.

Yürekli, 5 Ocak 2022’de Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı olduğunu hatırlatarak, “Aynı zamanda Bayrak şiirinin yazılışının 62’inci ve Arif Nihat Asya'nın ölümünün 47’inci yıldönümüdür. Bu vesile ile kurtuluşta Adanalılarda tezahür eden milli mücadele ruhunu, Adana ruhunu aynı yerde yeniden canlandırmak ve Türkiye’nin ilk büyük bayrağını, Saat Kulesi ile Ulu Camii minaresi arasında dalgalandırmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı anısına, ‘Milli Mücadele Seçkisi' adlı kitap çalışmasını Ahmet Karataş, Mehmet Emin Arıcı ile birlikte yaptıklarını, ayrıca kendisinin de ‘Adana Ruhu’ adında bir kitap hazırladığını söyledi.

Milli Mücadele Seçkisi adlı kitabın şiir, yazı, fotoğraf ve belgelerden oluştuğunu söyleyen Yürekli, “Kitapta, ilk kez ortaya çıkacak olan bilgi ve belgeler yer alacak” dedi.

Yürekli, 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, bayrak şiirini güzel okuma yarışmasının ‘5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com’ üzerinden katılımcı başvurularının alınmaya devam ettiğini belirtti.

Sunum sonunda Yürekli, “Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri” ve “5 Ocak: ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgesel kataloglarını valilik komisyonuna takdim etti.

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