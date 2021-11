Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella´dan "penaltı" sitemi

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir maçında aleyhlerine verilen penaltının üzücü olduğunu belirterek, "Tüm liglerde böyle kararsız kalınan durumlarda VAR´a gidildikten sonra pozisyon net değilse penaltı verilmiyor. Fakat bu maçta öyle olmadı. Kimileri mutlu kimileri mutsuz oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig´de hafta sonu oynayacakları Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor´da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dakika gelen penaltı golüyle kaybettikleri Medipol Başakşehir maçına değinen İtalyan teknik adam, geçmişte bazı maçları son dakika golleriyle kazandıklarını fakat bu sefer kaybeden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. Maçta verdiği oyuncu değişikliği kararlarını doğru bulduğunu söyleyen Montella, maç sonrası `doğru muydu, yanlış mıydı?´ gibi soruların kolayca sorulabileceğini kaydetti.

`ADANA DEMİRSPOR, HER TAKIMI YENEBİLİR´

Son maçta takımının defansif anlamda muazzam çalıştığını fakat sonucun gelmediğini anlatan Montella, "Beraberlik bizi mutlu ederdi. Aslında galibiyete odaklanıp maça çıkmıştık. Fakat olmadı. Önümüzdeki maç için çok çalışıyoruz. Rakibimizin güçlü yönlerini detaylı şekilde ele alıyoruz. Adana Demirspor, bu ligde her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. Arzumuzu, isteğimizi saha yansıtırsak iyi sonuçlar alacağımıza eminim" dedi.

Tartışılan penaltı pozisyonunu da değinen Montella, "Tüm liglerde böyle kararsız kalınan durumlarda VAR´a gidildikten sonra pozisyon net değilse penaltı verilmiyor. Fakat bu maçta öyle olmadı. Kimileri mutlu kimileri mutsuz oldu" diye konuştu.

`RAKİBE TEMASIM VARDI AMA PENALTI DEĞİLDİ´

Medipol Başakşehir´in penaltı kazandığı pozisyonun içinde olan Adana Demirsporlu Simon Deli ise maçı kaybettiklerinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Küçük hatalardan dolayı mağlup olduklarını dile getiren Simon Deli, penaltı pozisyonunu değerlendirerek, "Aslında o pozisyonda top bendeydi. Rakibe vücut temasım oldu ama hareket penaltı değildi. Fakat artık yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Takımın hücum oyuncularından Yunus Akgün ise Hatayspor maçını kazanıp milli araya morali yüksek bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

