Vincenzo Montella: “Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede” Adana Demirspor’da Hatayspor mesaisi sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Takım her gün kendisini geliştiriyor” Yunus Akgün: “Hatayspor maçını kazanıp milli araya mutlu girmek istiyoruz” Simon Deli: “Umarım sahaya çıkıp 3 puanı alan taraf biz oluruz”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede. Kendi öz güvenimizi sahaya yansıtarak Hatayspor maçından istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim” dedi.

Ligde 13 puanla 12. sırada bulunan mavilacivertli ekip, evinde Pazar günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.



“Hazırlığımızı yapıp sahaya çıkacağız”

Antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir maçını son dakikada kaybettiklerini söyleyerek, “Futbol maalesef böyle. Bazen son dakikada kaybedebiliyorsunuz. 2 maçı son dakikalarda kazanmıştık ama bu sefer biz kaybettik. Tabii ki de üzgünüz. Daha çok çalışarak bir dahaki maça odağımızı komple verdik. Böyle bir pozisyonla kaybetmek, herkesin düşündürdüğü pozisyonla kaybetmek daha da düşündürüyor. Hazırlığımızı yapıp sahaya çıkacağız” diye konuştu.



“Analizlerimizi yapıyoruz”

Hatayspor’un analizlerini iyi yaptıklarını aktaran Montella, “Her gün burada çalışıyoruz. Rakibin analizlerini yapıyoruz. Rakibimiz güçlü yönlerine bakmak gerekirse hem fizikliler hem de hızlı, hücumcu oyuncular var. Bütün bu detayları baz alarak hazırlanıyoruz. Analizlerimiz her gün devam ediyor. Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede bir takım. Kendi öz güvenimizi sahaya yansıtarak istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim. Tabii ki de bu çok çalışarak, belirli hedeflere yönelterek devam etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



“Takım çok istekli”

Türkiye’deki VAR sistemi hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, “Her ligde her seviyede kararsız kalınan pozisyonlarda hakemler VAR’a çağrılıyor. Diğer liglerde böyle pozisyonlarda penaltı kararı çıkmıyor eğer ki net bir pozisyon değilse. Maalesef bu maçta öyle olmadı. Bazıları mutlu oluyor, bazıları mutsuz kalıyor. Takım her gün kendisini geliştiriyor. Sonuçlar desteklemese de takım her gün canla, başla çalışıyor. Çocuklar öğrenmeye de istekli olduğu için daha da iyi günler geleceğini biliyoruz” dedi.



“Hatayspor maçını kazanıp milli araya mutlu girmek istiyoruz”

Mavilacivertli ekibin kanat oyuncusu Yunus Akgün ise Hatayspor maçını kazanmak için hazırlandıklarını söyleyerek, “Biz elimizden geleni yapacağız. Milli takım arası var. Hatayspor maçını kazanıp milli araya mutlu girmek istiyoruz. Kaybettiğimizde taraftarlarımız ve başkanımız üzülüyor. Bizden beklenti yüksek. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



“Çok önemli bir maça çıkacağız”

Adana Demirspor’un savunma oyuncularından Simon Deli, “Geçen maçı kaybetmiş olmak bizim için üzücüydü. Rakibimiz ilk golü atana kadar iyi bir oyun ortaya koyduk ve savunma gösterdik. Bazı hatalarla birinci ve ikinci golleri buldular. Galip geldiler. Penaltıya gelince de top benimdi. Rakibe vücut ile bir temasım oldu ama vücut vücuda temaslar en azından o pozisyon için penaltı olmamalı. Artık maçı kaybettik, yapacak bir şey yok. Bir sonraki maça hazırlanıp elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Son 2 haftadır iyi sonuçlar alamıyoruz. Biran önce taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Umarım sahaya çıkıp 3 puanı alan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

