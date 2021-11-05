Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil kovalamaca sonucunda önü kesilerek durduruldu. Araç içerisindeki şüpheliler ara sokaklarda kaçarken otomobilin içerisinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 EBE 03 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Sadece birkaç kilometre süren kovalamacanın sonucunda Seyhan Devriye Ekipleri, otomobilin önünü keserek aracı durdurdu. Araçtan inen 2 kişi yaya olarak kaçarken ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis otomobil içerisinde yaptığı arama çalışmasında çuvalların içerisinde 3 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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