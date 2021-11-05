Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarparak, elinden yaralayan otomobil sürücüsü Mücahit T., 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Mücahit T.'yi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi Asayiş uygulamasında bulunan polis ekibi, şüphelendiği 41 KM 054 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, hızlı şekilde üzerine sürdüğü otomobil ile polis memurunun eline çarparak yaralayan sürücü, kaçtı. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otomobil sürücüsünün kaçış güzergahlarında önlem alındı. Peşine takılan polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, yaklaşık 3 kilometrelik takibin sonunda önünü kesen polis aracına çarparak durdu.

ARACI TERK EDEREK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracı terk ederek koşmaya başlayan sürücü, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Otomobilde arama yapan polis, sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İsminin Mücahit T. olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan elinden yaralanan polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-11-05 03:26:32



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