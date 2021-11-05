Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu sattığı belirlenen Özlem A. (35), evinde 149 gram metamfetamin ve 36 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan Özlem A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Özlem A.´nın adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 149 gram metamfetamin, 36 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi, özlem A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-05 09:46:43



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