Torbacı kadın tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torbacı kadın tutuklandı

İHA

Torbacı kadın tutuklandı

Adana’da torbacılık yaptığı öne sürülen bir kadın tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Özlem A.’nın (35) adresine baskın düzenledi. Operasyonda, Özlem A. yakalanırken, evde yapılan aramalarda 149 gram metamfetamin, 36 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polisin dikkati 500 bin liralık altını kurtardı Adana’da güven tim ekipleri kuyumcuda hareketlerinden şüphelenen ve 500 bin liralık altını bozdurmaya çalışırken gözaltına aldığı 1’i kadın 3 kişinin, Aydın’da yaşlı çifti kandırıp altınlarını çaldıkları ortaya çıktı Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edilirken, altınlar ise yaşlı çifte teslim edildi
YEREL HABERLER Polisin dikkati 500 bin liralık altını ...
Yürekli, 5 Ocak çalışmalarını Rektör Tuncel’e anlattı
YEREL HABERLER Yürekli, 5 Ocak çalışmalarını Rektör Tuncel’e anlattı
Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Önce polise çarptı sonra kendisini kovalayan polis otosuna çarptı, yaya olarak kaçarken yakalandı Adana’da polise çarptıktan sonra yakalanan otomobilin içerisinde ruhsatız tabanca çıktı Yakalanan sürücünün çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Önce polise çarptı sonra kendisini kovalayan polis ...
Polisten kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara ...
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket ...
Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı Adana’da kocası terk ettikten sonra çocuklarıyla perişan olan genç kadın yardım istiyor
YEREL HABERLER Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı Adana’da ...
Vincenzo Montella: “Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede” Adana Demirspor’da Hatayspor mesaisi sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Takım her gün kendisini geliştiriyor” Yunus Akgün: “Hatayspor maçını kazanıp milli araya mutlu girmek istiyoruz” Simon Deli: “Umarım sahaya çıkıp 3 puanı alan taraf biz oluruz”
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: “Adana Demirspor bu ligde herkesi ...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella´dan "penaltı" sitemi
YEREL HABERLER Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella´dan ...
Hava filtresinin yanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hava filtresinin yanına gizlenmiş uyuşturucu ele ...
Sait Karafırtınalar: “Balıkesirspor maçını ligin en zor maçı olarak görüyorum” Adanaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: “Balıkesirspor maçını ligin en ...
Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıl çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıl ...
Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor Yaklaşık 9 bin yıllık tarihin gizlendiği Tatarlı Höyüğü’ndeki çalışmaların hızlanması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için, kazı başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında 3 yıllık protokol imzalandı
YEREL HABERLER Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor Yaklaşık 9 bin yıllık ...
Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocasını tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
YEREL HABERLER Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek Adana'da ...
Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Korona virüs vakaları 100 bin kişide 230,88 sayısına ulaştı
YEREL HABERLER Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Korona virüs ...
Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 ...
Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı
YEREL HABERLER Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 ...
Adana Havalimanı´na kaçan göçmenleri taşıyan şüpheliler: Biz bir hata yaptık
YEREL HABERLER Adana Havalimanı´na kaçan göçmenleri taşıyan ...
15 yıl hapis cezası onanan Çilem: 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası onanan Çilem: 8 yaşındaki bir kız ...
İnşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
Havalimanına giren göçmenleri getiren 2 zanlı tutuklandı Adana’da aralarında polisten kaçıp havalimanına giren 21 kaçak göçmenin de bulunduğu yabancı uyruklu 120 kişi sınır dışı edildi Göçmenleri Adana’ya getirdiği öne süren 1'i kadın 3 zanlıdan 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Havalimanına giren göçmenleri getiren 2 zanlı ...
Sevgili evindeki esrarengiz ölüme 5 tutuklama Adana’da sevgilisinin evine giden şahsın pencereden düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgili evindeki esrarengiz ölüme 5 ...
Üniversiteli öğrencilerden "Arka Bahçe" karma resim sergisi
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden "Arka Bahçe" karma resim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.